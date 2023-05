Achats responsables : les engagements de HP en faveur de l’impression durable

Publié le 15/05/2023 • Par Auteur partenaire • dans : Contenu partenaire

Fournir un produit écoresponsable et de qualité, c’est la promesse du programme EvoCycle de HP. Une initiative qui répond aux objectifs de développement durable des grandes entreprises et du secteur public.

La fonction Achats est au cœur du fonctionnement des collectivités et occupe une place essentielle (+8 % du PIB1). C’est même devenu un levier pour la transition écologique, la loi AGEC imposant aux acheteurs d’acquérir certains produits issus de la réutilisation, de la remise à neuf et/ou incluant des matériaux recyclés.

C’est l’un des engagements forts du fabricant HP, notamment via le programme EvoCycle disponible depuis fin 2021 en France, et destiné au secteur public. Ces cartouches « hybrides », constituées de composants authentiques HP réutilisés et recyclés en circuit fermé, en plus de répondre aux spécifications en matière de qualité d’impression, de fiabilité et de performances, sont les plus durables de la gamme HP. Le fabricant s’inscrit ainsi dans une démarche de circularité, développée avec l’expertise de son site fournisseur et partenaire situé à Liffré en Bretagne. « Les centrales d’achats publiques ont adopté rapidement EvoCycle dès sa mise à disposition sur le marché, indique Florent Vauchelle, Responsable du Projet EvoCycle chez HP France. Après une phase de déploiement en 2022, nous engageons désormais une phase d’optimisation de la collecte. »

Une écoconception de qualité

Produites, recyclées et re-fabriquées en France, les cartouches EvoCycle utilisent des matériaux recyclés et des pièces réutilisées provenant de cartouches HP authentiques collectées via le programme HP Planet Partners. Ce programme organise la collecte des cartouches HP usagées auprès de ses clients, afin qu’elles soient recyclées. Plus de 47 000 tonnes de plastique ont ainsi été récupérées depuis 2000.

« Le produit prend tout son sens dans la réalisation d’une boucle circulaire. Une fois utilisé, il est récupéré pour la fabrication d’une nouvelle cartouche », poursuit Florent Vauchelle. « Les éléments sont réassemblés sur une ligne de production qui fabrique des produits neufs, précise Christian Fiacre, Directeur de l’usine de Liffré. Ainsi, l’exigence technique et industrielle est équivalente à celle des cartouches non recyclées. Les technologies et les ressources nécessaires ont été développées pour garantir la qualité des cartouches et maintenir les conditions inscrites au cahier des charges HP. »

Actuellement, EvoCycle propose deux gammes de produits HP qui « s’auto-alimentent via la collecte organisée » et représentent un parc majeur d’impression pour le fabricant. D’autres lignes, à terme, pourraient également rejoindre le programme.

La dimension locale valorisée

EvoCycle opère ainsi de façon locale, de la collecte à la fabrication en passant par l’exécution. Cet axe majeur pour toute démarche durable permet de réduire l’impact sur l’environnement en raccourcissant les chaînes d’approvisionnement et de transport, tout en préservant les emplois locaux. Initiative lancée en premier lieu en France sous forme de pilote, EvoCycle s’appuie sur le site de Liffré qui emploie actuellement 540 collaborateurs. Unique en Europe, ce pôle de compétences constitue ainsi un véritable atout stratégique.

De vraies actions en faveur du développement économique

Créé il y a 40 ans dans les environs de Rennes, le site de Liffré est un modèle en matière de développement économique. Référence industrielle locale, l’usine dispose d’un grand savoir-faire en innovation environnementale et en fabrication, y compris en développement de procédés, robotique et chimique.

En ajoutant la fabrication des produits EvoCycle au centre de recyclage et de fabrication existant en Bretagne, HP renforce la valeur de ce site stratégique et maintient l’exécution locale. « Tous les essais et études ont été faits pour réussir à valoriser les matières premières et faciliter le recyclage », analyse Christian Fiacre.

Une expertise de haut vol qui s’accompagne d’un environnement de travail exceptionnel, primé pour sa démarche circulaire (Trophées bretons du développement durable 2021) et sur le capital humain (Trophées Défis RSE 2022). Également engagé pour la préservation de la biodiversité, le site de 23 hectares est composé à 50 % d’espaces verts ou de plans d’eau, et dispose d’une labellisation refuge LPO pour la protection de la faune et de la flore. Première entreprise industrielle française ISO 14001 en 1995, l’usine se mobilise sur tous les fronts : économies d’énergie (quasi 100 % LED) et d’eau (30 % des eaux réutilisées), tri des déchets, production de miel, ancrage dans les associations du tissu local…

Autant d’actions qui participent aux évolutions positives des conditions de vie, d’emploi, à l’enrichissement des populations… et au succès d’EvoCycle. Par ce programme, HP poursuit ainsi son objectif de 2030 qui prévoit une baisse significative de 50 % de ses émissions et 75 % de circularité

1 Source : ministère de l’Économie

