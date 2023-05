Prix de l’eau : qui est le moins cher ?

Eau

Publié le 03/05/2023

Le rapport de 2022 publié par l’Office français de la biodiversité à partir des données 2020 de l'observatoire national des services d'eau et assainissement (Sispea) fournit certains éléments de réponse sur les tarifs de l’eau, la gestion du service ou encore l’entretien du patrimoine. Décryptage.

Alors que les Communautés de communes lancent en grande pompe des études d’impact de transfert de compétences en matière d’eau et assainissement, le transfert étant obligatoire pour ces dernières au plus tard au 1er janvier 2026, le rapport de 2022 publié par l’Office français de la biodiversité à partir des données 2020 de l’observatoire national des services d’eau et assainissement (Sispea) permet d’apporter plusieurs réponses. Si les communes compétentes de moins de 1 000 habitants, avec le prix de l’eau le plus bas, tirent en apparence leur épingle du jeu, la vérité doit être cependant un plus nuancée que cela.

Un fait : les communes, lorsqu’elles sont compétentes, affichent globalement un prix de l’eau inférieur à celui des EPCI pris dans leur ensemble…

Il ...