Niveau de vie : des inégalités marquées selon les territoires

En partant des données de la direction générale des collectivités locales (DGCL), la Gazette réalise le classement, en fonction des différentes strates des tailles des communes, des villes où le revenu annuel par habitant est le plus important.

« En 2019, en France métropolitaine, le niveau de vie médian de la population s’élevait à 22 040 euros annuels », évalue l’Insee dans son tableau de bord de l’économie française. Ici, la Gazette s’est intéressée au revenu annuel par habitant, en fonction des strates de collectivités, recensé par la direction générale des collectivités locales (DGCL). Pour rappel, le revenu par habitant compte chaque homme, femme et enfant, y compris les nouveau-nés, comme un membre de la population d’un territoire.

Comment ce ratio économique a-t-il évolué à travers le temps ? Jusqu’en 2019, et pour toutes les strates confondues, le revenu perçu n’a cessé d’augmenter. Ensuite, en l’espace d’un an, le revenu annuel moyen des habitants des villes de plus de 100 000 habitants a diminué de 25 %, passant de 16 755 euros à 12 600 euros en 2020. Sur cette même période, le revenu moyen pour les villes de 50 à 99 999 habitants a subi le même sort, bien que la baisse soit anodine : seulement 2 % en moins.

Dans la plupart des strates, le revenu annuel moyen avoisine les 15 500 euros en 2022. Légèrement au-dessus, la moyenne des villes de 50 000 à 99 999 habitants est de 15 929 euros par habitant. Plus bas se trouve le revenu moyen des communes de moins de 500 habitants avec 13 995 euros par habitant. Au sein même d’une strate, les écarts peuvent être importants, car l’homogénéité des revenus n’existe pas.

Des disparités au sein d’une même strate

Parmi les communes de plus de 100 000 habitants, c’est à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) que le revenu annuel par habitant est le plus haut. Loin, devant les autres villes de sa strate, le revenu par habitant s’y élève à 33 577 euros en 2022. Ensuite, arrivent Annecy (Haute-Savoie), Bordeaux (Gironde) et Nice (Alpes-Maritimes), avec respectivement 19 829 euros, 18 448 euros et 17 552 euros de revenu annuel par habitant.

Dans la strate inférieure, villes de 50 à 99 999 habitants, c’est à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) que ce ratio économique est le plus important. Avec 64 720 euros par habitant, le revenu annuel par habitant du fief de l’ancien président de la République Nicolas Sarkozy est deux fois plus important que celui perçu à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), commune anciennement dirigée par Patrick Balkany, avec 30 328 euros de revenu annuel par habitant. Toute strate confondue, Neuilly-sur-Seine décroche la palme d’or de la collectivité recevant le plus gros revenu par habitant en 2022 dans l’ensemble des collectivités.

De l’autre côté du miroir, Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) comptabilise 10 091 euros de revenu annuel par habitant et devient le plus petit revenu annuel des villes de plus de 100 000 habitants en 2022. Ensuite, Saint-Etienne (Loire), Perpignan (Pyrénées-Orientales) et Mulhouse (Haut-Rhin) suivent avec moins de 12 000 euros de revenu par habitant. Dans cette strate, l’écart entre la ville la mieux lotie, Boulogne-Billancourt, et la pire, Saint-Denis, s’élève à 23 486 euros de revenu moyen par habitant.

