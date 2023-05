Spectacle vivant

Publié le 01/05/2023 • Par Hélène Girard • dans : Actualité Culture, Agenda Culturel & Documentation

L'agence Auvergne-Rhône-Alpes pour le spectacle vivant et le Réseau des musiques actuelles en Ile-de-France (RIF) organisent à Grenoble une journée intitulée "Lieux de spectacle et collectivités : quels modes de gestion pour quelle vision partagée".

« Régie directe, délégation de service public, régie personnalisée, EPCC, conventionnement avec une association ou une société coopérative d’intérêt collectif… Comment se tissent et s’organisent les relations entre les lieux de spectacle et leurs collectivités d’implantation ? » : c’est à toutes ces questions que tenteront de répondre les intervenants de la journée organisée par l’agence Auvergne-Rhône-Alpes pour le spectacle vivant et le Réseau des musiques actuelles en Ile-de-France (RIF).