Un moteur de transcription permet aux malentendants de suivre les débats

Accessibilité

Publié le 11/05/2023 • Par Isabelle Verbaere • dans : Actu expert santé social, Innovations et Territoires

Le moteur de transcription de la parole Latis facilite l’accessibilité des réunions publiques aux personnes malentendantes. L’outil s’adapte au système de sonorisation déjà en place dans les salles de la collectivité.

Une trentaine de personnes siègent à la commission d’acces­sibilité de Villeneuve-d’Ascq (64 000 hab., Nord) : des élus, des représentants des usagers et des associations qui incarnent tous les handicaps, notamment l’Association des devenus sourds et malentendants du Nord. L’une de ses représentantes est dans ce cas. « Parmi les personnes qui ont perdu l’audition, très peu utilisent la langue des signes, constate Benoît Dacquin, chargé de mission “handicap et accessibilité”. Pour suivre les interventions lors d’une réunion, le plus simple pour elles est le sous-titrage en français. Nous avons pensé au vélotypiste, qui retranscrit la parole en direct, mais avons renoncé, la solution s’avérant trop onéreuse. »

Conseils municipaux

Après avoir sollicité plusieurs fournisseurs, la ville décide de tester le moteur de transcription Latis, proposé par la société Vox Illud, créée en 2021. « Il s’agit d’un moteur de transcription instantanée adaptée à tous les événements : réunions publiques, conseils municipaux, visioconférences, détaille Jean-Michel Prin, président fondateur de l’entreprise