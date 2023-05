Une campagne de communication incite les habitants à débroussailler

Feux de forêt

Publié le 16/05/2023 • Par Isabelle Verbaere • dans : Actu experts prévention sécurité, France

L’opération de communication, lancée en mars 2023, vise à renforcer la prévention du risque incendie pour les propriétaires vivant près des forêts.

Risques naturels et technologiques

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Près de 3 millions de ­Français exposés au risque de feux de forêt vont recevoir d’ici à la mi-mai un dépliant pédagogique sur les OLD . Cela s’inscrit dans le cadre de la nouvelle campagne d’information dédiée aux OLD, lancée par le gouvernement le 13 mars 2023.

« Ces obligations sont en vigueur dans 46 départements, les 32 particulièrement exposés, concernés au titre du code forestier, et 14 autres où des arrêtés de massif ont été pris par le préfet », précise Françoise Alriq, directrice adjointe de la FNCOFOR .

Sauver les habitations

Instaurées par la loi de 1985, « les OLD sont trop peu appliquées, leur taux de réalisation étant souvent inférieur à 30 % », dénonce la mission d’information sur les feux de forêt conduite par le Sénat après les feux de l’été 2022. « Les OLD s’appliquent aux propriétaires de terrain où des constructions ou équipements génèrent de l’activité humaine, situés à l’intérieur et jusqu’à 200 mètres d’un massif forestier, d’une lande, d’un maquis ou d’une garrigue, détaille ­Françoise Alriq. Ils doivent débroussailler sur 50 mètres autour de la construction, même si cette obligation déborde sur le ­terrain du voisin.