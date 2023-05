Des collégiens associés à la renaissance de la forêt

Jeunesse

Publié le 09/05/2023 • Par Valérie Brunet • dans : Régions, Retour sur expérience prévention-sécurité

« Mon collège, ma forêt » est un programme de sensibilisation à la nature à destination des jeunes, porté par le département des Pyrénées-Atlantiques.

Chiffres-clés Superficie : La forêt du Pignada s’étend sur 220 hectares, dont 120 appartiennent au département. Cible : 795 élèves de sixième engagés sur 1 700 ciblés.

[Pyrénées-Atlantiques, 687 200 hab.] Le conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques est propriétaire d’une partie de la forêt du Pignada, labellisée « Espace naturel sensible » (ENS). Le 30 juillet 2020, un incendie ravage 70 hectares du territoire forestier. « Les arbres calcinés ont été abattus pour préserver le reste de la forêt. Le terrain est nu. Il faut le reboiser, en partenariat avec l’Office national des forêts », expose Peio ­Lambert, technicien chargé des espaces naturels sensibles et de la biodiversité. Le département, qui souhaite recomposer la forêt, coordonne alors un projet pédagogique de sensibilisation et d’éducation à l’environnement autour de la ­reconquête de cet espace et associe la jeunesse à la replantation de 90 000 arbres.

En classe et sur site

La collectivité crée un groupe de travail composé de services internes pour penser un programme de sensibilisation à la nature. Elle se rapproche des structures partenaires.

Le service départemental d’incendie et de secours, l’Office national des forêts, la mairie d’­Anglet, la maison d’initiation à la faune et aux espaces naturels,

