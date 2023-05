Accueil

Actualité

Actualité A la une

A la une Ligue des droits de l’Homme : « Les financements du milieu associatif sont en péril »

Associations

Ligue des droits de l’Homme : « Les financements du milieu associatif sont en péril »

Publié le 02/05/2023 • Par Romain Gaspar • dans : A la une, France

LDH

Après les propos polémiques de Gérald Darmanin et d'Elisabeth Borne, Patrick Baudoin, le président de la Ligue des droits de l'Homme répond, dans un entretien à la Gazette, aux critiques. Il revient sur le montant de subventions versées à la LDH par l'Etat et les collectivités locales et partage ses inquiétudes face aux attaques contre la liberté associative.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Association et mouvement associatif

Etat et collectivités locales