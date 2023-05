Marque employeur : le guide du centre de gestion de Haute-Savoie

ATTRACTIVITE

Publié le 02/05/2023 • Par Christine Cathiard • dans : A la une emploi, Actu Emploi, Documents utiles, France, Toute l'actu RH

Identité, valeurs, communication… Le centre de gestion de la Haute-Savoie (CDG 74) édite un guide de la marque employeur, un document pratique à l’usage de tous.

Qu’est-ce que la marque employeur et comment la construire ? Voilà les deux premières questions auxquelles le guide du centre de gestion de Haute-Savoie (CDG74) s’efforce de répondre. Il rappelle donc que la concurrence est bien réelle entre acteurs territoriaux et qu’il faut désormais attirer et fidéliser les talents en soignant l’image de la collectivité.

Comment ? Le guide propose de définir la vision et l’identité de la collectivité, de construire parallèlement une politique RH. Car l’image se construit aussi en interne. Tourisme, patrimoine, environnement, il faudra trouver ses points d’attractivité. Attention, il faut s’appuyer sur une réalité pour attirer des talents.

Les actions définies à la fois par les élus, les cadres territoriaux et les agents définissent une image de la ...

