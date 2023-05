Violences volontaires hors cadre familial : les grands centres urbains pris pour cible

Indicateurs

Publié le 05/05/2023 • Par Jérémy Fichaux • dans : Actu prévention sécurité, France

Toujours en hausse, le nombre de coups et blessures atteint un nouveau record en 2022. D'après le dernier rapport sur la géographie communale de la délinquance, publié en mars par le service statistique du ministère de l'Intérieur, le rural est épargné quand l'urbain subit ces violences. Qu'en est-il vraiment ?

Publié le 9 mars dernier par le service statistique du ministère de l’Intérieur, le rapport sur la géographie communale de la délinquance 2022 « n’a pas révolutionné la répartition territoriale de la délinquance, mais illustre une continuité de structure », résume Aurélien Poissonnier, chef du bureau des études et statistiques territoriales et des relations avec la population au ministère de l’Intérieur et coauteur du document.

Après s’être intéressée aux violences intrafamiliales, aux vols sans violence contre les personnes et au vandalisme, la Gazette fait le point sur les coups et blessures volontaires hors cadre familial grâce aux données du millésime 2022. Pour rappel, les coups et blessures volontaires sont les violences infligées de manière intentionnelle à une victime, c’est-à dire que l’auteur a délibérément cherché à blesser sa victime, même si l’acte n’était pas prémédité.

Malgré une légère baisse en 2020, en raison de la crise sanitaire et des différents confinements, le nombre de coups et blessures volontaires hors cadre familial n’a cessé d’augmenter en France. En 2022, 159 578 actes de violences de ce genre ont été recensés sur l’ensemble du territoire, soit une augmentation de 33% depuis 2016.

Découvrez la datavisualisation en plein écran sur notre plateforme Open Data Gazette.

Mais où ces actes de délinquance ont-ils lieu ? Coauteur de l’étude, Aurélien Poissonnier est formel : « Il existe une surconcentration de la délinquance (tous indicateurs confondus, ndlr) dans les communes les plus peuplées. » Il ajoute que « moins l’infraction est grave, plus elle est répartie dans le territoire ».

Près de 65% des villes épargnées

Rapporté au nombre de victimes entendues pour 1 000 habitants, tous les territoires ne sont affectés de la même manière. En métropole, la répartition de ces violences est flagrante : le rural est épargné, zones blanches sur la carte, quand l’urbain est pris pour cible.

Carte tirée du rapport du ministère de l’Intérieur – Géographie de la délinquance à l’échelle communale 2022.

En 2022, les grands centres urbains ont recensé 108 941 cas de violence hors cadre familial et ont regroupé à eux seuls 68% des coups et blessures recensés par les services de police et de gendarmerie. Les centres urbains intermédiaires ont quant à eux dénombré 30 033 faits, alors que les bourgs ruraux en ont comptabilisé 5 397.

Découvrez la datavisualisation en plein écran sur notre plateforme Open Data Gazette.

En fonction des caractéristiques du territoire, le nombre de coups et blessures volontaires varie au sein de l’Hexagone. Au total, le rapport chiffre à 22 722, soit 65% du total, le nombre de communes épargnées par les délits de cette nature. Parmi elles, 16 179 n’ont recensé aucun fait durant les trois dernières années.

Le Nord, le Rhône, la Gironde et la Haute-Garonne en tête de liste

Rapporté à la population et parmi les 100 villes les plus touchées (1)), le Nord, le Rhône, la Gironde et la Haute-Garonne regroupent les villes les plus atteintes par les coups et blessures volontaires hors cadre familial avec respectivement 32, 25, 18 et 17 communes concernées.

En tête, Lille (Nord) avec 6,24 victimes pour 1 000 habitants. Elle est suivie de Bordeaux (5,74 pour 1 000 habitants, Gironde), Roubaix (5,73 victimes pour 1 000 habitants, Nord) et Vaulx-en-Velin (5,20 victimes pour 1 000 habitants, Rhône).

Découvrez la datavisualisation en plein écran sur notre plateforme Open Data Gazette.

En volume, c’est à Paris et à Marseille que les violences hors cadre familial ont été les plus recensées par les forces de l’ordre. Avec 10 477 coups et blessures volontaires en 2022, la capitale devance largement les autres municipalités. A elle seule, Paris regroupe 6,6% de l’ensemble des violences de cette nature. On retrouve ensuite des métropoles comme Marseille (3 972 cas), Lyon (2 588 cas), Toulouse (2 453 cas) ou encore Nantes (1 517 cas).

Découvrez la datavisualisation en plein écran sur notre plateforme Open Data Gazette.

Indicateurs sur la sécurité Grâce à votre abonnement, il est désormais possible de découvrir, comparer, analyser et partager des indicateurs sur la localisation, les raisons et conditions des accidents de la route… à tout échelon de collectivité. Autant de thématiques mises à votre disposition dans l’encart « Indicateurs sécurité » sur la droite de la page d’accueil de votre Club prévention sécurité, comme l’explique notre tutoriel.

Thèmes abordés Prévention de la délinquance