Programme de stabilité : vers un nouveau tour de vis pour les collectivités

Finances locales

Publié le 28/04/2023 • Par Yann Chérel Mariné • dans : A la une, A la Une finances, Actu experts finances, France

Selon le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, le programme de stabilité 2023-2027 présenté le 26 avril, se traduira par un "refroidissement de la dépense publique", notamment des collectivités locales. Une loi de programmation des finances publiques est attendue pour l'été, sans contractualisation.

C’est un rendez-vous annuel de Bercy et pourtant le programme de stabilité 2023-2027 (PSTAB), présenté d’abord devant la presse, puis ce mercredi 26 avril en conseil des ministres et à l’Assemblée nationale, marque cette année une rupture en déterminant une trajectoire de réduction importante des dépenses publiques, et notamment celles des collectivités locales. Fini le « quoi qu’il en coûte », a répété le ministre de l’Économie et des Finances, Bruno Le Maire. L’objectif présenté est celui d’une réduction de 0,5 % des dépenses publiques en volume des collectivités d’ici 2027, contre 0,8 % pour l’Etat.

Cette présentation du PSTAB vient marquer le début d’une succession de rendez-vous entre Bercy et les ...