De la création artistique sur ordonnance contre la dépression

Culture

Publié le 12/05/2023 • Par Solange de Fréminville • dans : Actu expert santé social, Innovations et Territoires

Sur prescription d’un psychiatre, des personnes dépressives participent à des ateliers de pratique artistique dans un musée.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Chiffres-clés Budget : 13 000 € en 2022, financés à 50 % par une subvention « culture santé » (agence régionale de santé et direction régionale des affaires culturelles d’Occitanie) et à 50 % par le MO.CO et le CHU.

C’est une ordonnance médicale atypique. Sa prescription : cinq séances hebdomadaires d’« intervention artistique » dans un musée d’art contemporain, le MO.CO, à Montpellier. Le docteur Philippe Courtet en a signé plus d’une trentaine en 2022 pour des patients en dépression profonde lorsqu’ils étaient accueillis dans son Dupup, au CHU de Montpellier, avant leur retour à domicile. L’objectif est de les sortir de l’isolement et leur insuffler, par la médiation artistique, le goût de la vie et l’estime de soi.

« Les bénéfices de l’art pour la santé mentale ont déjà été soulignés, notamment par l’Organisation mondiale de la santé : la création artistique restaure le lien social et le plaisir de vivre, autant que le sport », indique Elodie Michel, cadre de santé du Dupup et cheville ouvrière ...

[80% reste à lire] Article réservé aux abonnés Club Santé Social E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Testez notre Offre Découverte Gazette pendant 30 jours J’en profite