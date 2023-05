La semaine de quatre jours, tout le monde y gagne !

Temps de travail

Publié le 09/05/2023 • Par Gaëlle Ginibrière • dans : A la Une RH, France, Toute l'actu RH

Souvent mises en avant dans les entreprises, les expérimentations de la semaine de quatre jours concernent aussi plusieurs collectivités. Avec des retombées bénéfiques pour les agents comme pour les employeurs.

Début février, le ministre délégué chargé des Comptes publics, Gabriel Attal, annonçait le lancement d’une expérimentation d’une semaine de 36 heures travaillées en 4 jours auprès d’agents volontaires de l’Urssaf de ­Picardie. Une organisation du travail génératrice de bien-être et gage d’attractivité et de plus grande ­productivité, escompte le gouvernement. La semaine de 4 jours, d’autres administrations la pratiquent déjà, parmi lesquelles des collectivités territoriales. Beaucoup l’ont adoptée à la faveur de la remise à plat du temps de travail imposée par le respect des 1 607 heures annuelles, certaines de plus longue date.

Temps de vie mieux équilibrés

A la communauté de communes terroir de Caux (79 communes, 117 agents, 37 900 hab., Seine-­Maritime), la proposition a été lancée par ...