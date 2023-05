Formation

Des agents techniques en immersion en entreprise, ça marche !

Publié le 10/05/2023 • Par Maud Parnaudeau • dans : A la Une RH, France, Régions, Toute l'actu RH

L'entreprise, spécialisée dans les travaux de chauffage, plomberie, etc., a permis aux agents de revoir certains classiques et de monter une VMC de A à Z. Phovoir

Quatre agents ont intégré une entreprise locale pour se former « in vivo » en électricité, chauffage et en plomberie, afin de lever les freins à la formation en milieu rural.

