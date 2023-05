Vague de démissions dans la police nationale et la gendarmerie

Sécurité publique

Publié le 02/05/2023 • Par Nathalie Perrier • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité, France

Les démissions au sein de la police nationale et de la gendarmerie atteignent des niveaux record, selon un rapport de la Cour des comptes publié le 13 avril dernier. Nombre d’entre eux partent rejoindre la police municipale.

C’est un rapport de la Cour des comptes, publié le 13 avril, qui est resté relativement discret. Et pour cause : alors que le gouvernement promet, dans le cadre de la Loi d’orientation et de programmation du ministère de l’Intérieur (Lopmi), pas moins de 8 500 policiers et gendarmes supplémentaires en cinq ans, la juridiction fait état d’une vague de démission sans précédent dans leurs rangs.

« Le record du nombre de départs au sein de la police nationale et de la gendarmerie a été battu en 2021, puis de nouveau dépassé en 2022, témoignant d’un phénomène de fond installé depuis la fin de la crise sanitaire », constatent les magistrats, qui calculent : «En 2021, la police nationale a connu 10 840 départs (+33 % en quatre ans) et la gendarmerie nationale 15 078 départs (+ 25 %) ...

[80% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes, Club Prévention-Sécurité E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Testez notre Offre Découverte Club Prévention-Sécurité pendant 30 jours J’en profite