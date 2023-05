Pour sa revitalisation, un centre-bourg reprend la main

Aménagement urbain

Publié le 12/05/2023 • Par Frédéric Ville • dans : France, Innovations et Territoires

Grâce à l’acquisition à l’amiable de nombreuses parcelles dans le centre-bourg, une importante opération de revitalisation a pu être enclenchée.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Chiffres-clés Budget : • Achat de bâti et de terrains (1 440 mètres carrés) : 154 166 € ; portage foncier par l’EPF : 120 000 €. Financement à 79 % par la région. • Rachat, études, aménagement et extension du café : 605 000 € HT. Subventions à 80 %. • Aménagement paysager : 41 350 € HT (subventions en cours).

Tout démarre avec une étude globale de revitalisation conduite à Saint-Georges-de-­Reintembault en 2018 à la suite de l’appel à projets « dynamisme des bourgs ruraux » porté par l’Etat, la région et l’établissement public foncier (EPF) de ­Bretagne, avec le soutien du département ­d’Ille-et-Vilaine. Pour revitaliser son centre-bourg, la commune se heurte, notamment dans l’îlot Temples, à la multi­plicité des propriétaires avec des jardins, friches, servitudes, etc. A l’époque, cet îlot totalisait 3 355 mètres carrés, répartis en 36 parcelles, 13 propriétaires et un local de 150 mètres carrés appartenant à la commune.

La diversité de propriétaires freinait l’intervention globale sur le centre-bourg. La commune décide de reprendre peu à peu la main.

Pas de préemption

En 2020, elle ...

[80% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne