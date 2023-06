« Absurde que la règle soit la même en milieu urbain et rural »

Les communes ne sont pas toutes aux normes concernant la défense extérieure contre l'incendie. Dépenses nécessaires, problèmes techniques rencontrés… Entretien avec Hervé Maurey, sénateur de l'Eure, et corapporteur d'une proposition de loi sur le sujet.

Combien de Français ne sont pas couverts par la défense extérieure contre l’incendie (Deci) ?

Nous avons estimé ce nombre à 6 à 7 millions, sur la base des données transmises par les services départementaux d’incendie et de secours (Sdis). L’État a évalué la dépense moyenne par département pour que les communes se mettent aux normes à 300 000 euros, mais dans l’Eure, c’est 6 millions d’euros par exemple. Plus les règles prises par le préfet sont strictes, plus elles sont difficiles à mettre en œuvre. Et notamment pour les petites communes rurales.

Y a-t-il aussi un problème technique ?

Oui. Dans la très large majorité des cas, les réseaux d’eau potable sont ...