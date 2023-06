Feux de forêt : réduire les dégâts sur les zones habitées

Articuler prévention et lutte apparaît indispensable pour faire face à l'augmentation sensible du risque incendie. Les maires sont en première ligne pour améliorer la résilience des zones habitées.

C’est un record depuis 2003 : 72 000 hectares de forêt ont brûlé en 2022, soit près de six fois la moyenne annuelle de ces dernières décennies. Un quart des feux ont eu lieu dans la moitié nord du pays. 600 hectares sont partis en fumée sur la commune de Cernon dans le Jura par exemple.

Or, cette année catastrophique pourrait devenir la norme d’ici à la fin du siècle si le réchauffement climatique se poursuit. Et ces effets s’observent déjà : le risque s’élargit au printemps et à l’automne et augmente dans des régions jusqu’alors moins exposées comme la façade Atlantique, le sud du Massif central. Autre ...