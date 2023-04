[Coup de cœur du jury] Cartonnage de Vaucanson ramène la production de puzzles en France

Territoires & Ind

Publié le 28/04/2023 • Par Auteur associé • dans : Dossiers d'actualité

La petite entreprise d’emballage Cartonnages de Vaucanson s’est lancée en octobre 2022 dans la fabrication de puzzles, devenant un des très rares fabricants français de ces jeux. La PME reçoit le «coup de cœur» du jury de "Territoires et industrie", une initiative de L'Usine Nouvelle et de La Gazette des communes, dont la première édition se tenait le 26 avril à Valence (Drôme).

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Cartonnage de Vaucanson (4,5 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2022, avec un effectif de 24 personnes) a investi près de 700 000 euros dans un outil de production capable de fabriquer en grande série des puzzles de 1000 pièces, devenant une des très rares entreprises françaises à produire ces jeux en carton.

Créée au milieu des années 1930 pour produire des boites de chaussures, la PME romanaise dirigée par Véronique Debroise s’était spécialisée dans la conception et la production de solutions d’emballages pour les secteurs du luxe, du jeu, de la cosmétique, des spiritueux, de l’alimentaire.

Depuis 2016, elle est adossée au groupe Sentosphère, spécialisé dans la création et l’édition de jeux de société et de jeux éducatifs. La PME démontre qu’il est à nouveau possible de produire en France les puzzles à l’effigie de la Tour Eiffel, du Mont Saint-Michel ou du pont du Gard.

Frédéric Rolland

Cet article est en relation avec le dossier