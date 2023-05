Un plan en bancs organisés

La ville de Nancy déploie un plan Bancs qui vise à installer au moins 500 assises dans l’espace public d’ici à 2026. Quand la voirie joue un rôle social…

À Nancy, les bancs publics ne sont pas réservés aux amoureux qui se bécotent. Depuis le début du mandat municipal, la ville s’est engagée à déployer au moins 500 bancs publics, au rythme d’une centaine par an. Avec ce plan Bancs, coanimé par les services techniques et sociaux et s’appuyant sur le budget participatif, Nancy (Meurthe-et-Moselle) vise un total de 2000 assises d’ici à 2026. « Nous investissons 20 000 euros par an pendant le mandat. Tous les quartiers sont visés mais nous avons commencé là où il y a le plus de personnes âgées. Nous avons actuellement 2137 assises ainsi réparties : 2131 bancs et 6 chaises. Nous les trouvons partout : sur la voirie, dans les parcs, les cimetières… », souligne Marc Tenenbaum, adjoint délégué à la prévention, à l’hygiène et à la santé publique. Et ...