Des « gymnases itinérants », pionniers d’une nouvelle mécanique de co-financements

Symbolique à plus d’un titre, le premier Contrat pluriannuel d’orientation et de financement (CPOF) d’un projet pour le sport a été signé le 19 avril par les membres de la Conférence régionale du sport de Centre-Val-de-Loire. Son objet : des « gymnases itinérants » amenant l’activité physique adaptée au-devant des salariés d’entreprises et agents de collectivités. Il s’agit aussi du premier « projet emblématique » bénéficiant d’un soutien accru de l’Agence nationale du sport. D’autres régions s’apprêtent à engager à leur tour de tels partenariats financiers.

