[Prix de la pépite] Dracula Technologies donne de l’énergie aux objets connectés

Territoires & Industrie

Publié le 28/04/2023 • Par Auteur associé • dans : Dossiers d'actualité

Créée en 2012, la start-up Dracula Technologies se lance dans l’industrialisation de sa technologie brevetée de cellules photovoltaïques pour objets connectés. Elle reçoit le prix de la pépite de "Territoires et industrie", une initiative de L'Usine Nouvelle et de La Gazette des communes, dont la première édition se tenait le 26 avril à Valence (Drôme).

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Dix ans après avoir imaginé une solution permettant d’imprimer des cellules photovoltaïques organiques de petites dimensions à fort rendement, la start-up de Valence (Drôme) Dracula Technologies entre dans une nouvelle ère, avec le lancement prochain de la production en série des modules Layer, une technologie qui transforme la lumière en énergie grâce à des encres organiques conductrices.

Retenue par l’État dans le cadre du plan France relance et bénéficiant du soutien de plusieurs partenaires, Dracula Technologies procède actuellement à l’aménagement d’un nouveau site de production dans lequel la PME valentinoise (30 collaborateurs pour un chiffre d’affaires de 3 millions d’euros attendu en 2023) disposera de son premier ilot de production fin 2023. Moyennant un investissement global de l’ordre de 12 millions d’euros, le site d’une superficie totale de 2500m2 dont 400m2 de salles blanches, devrait être équipé à terme de huit ilots, un ilot pouvant produire 40 millions de m2 de cellules photovoltaïques par an et par équipe.

Plus besoin de piles

«Nous sommes sur un marché extrêmement porteur, celui de l’alimentation en énergie des objets connectés, nécessitant des micro-puissances, résume celui qui est à l’origine de cette aventure, Brice Cruchon. Notre procédé permet de s’affranchir de l’utilisation de la pile pour des objets nécessitant peu de puissance lumineuse, dès 30 lux, comme des capteurs de température ou de présence d’humidité. Nos clients évoluent dans les sec

teurs du smart home, du smart building ou encore de l’asset tracking. Notre technologie, protégée par plusieurs brevets et de nombreuses publications, ayant fait ses preuves, nous entrons dans une nouvelle dimension qui devrait nous amener à multiplier par trois notre effectif et par dix notre volume d’activité dans les cinq ans à venir ».

Frédéric Rolland

Cet article est en relation avec le dossier