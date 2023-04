Plusieurs villes expérimentent une phase jaune sur le feu piéton

Sécurité routière

Publié le 28/04/2023 • Par Léna Jabre • dans : Textes officiels prévention-sécurité, TO parus au JO

Un arrêté du 21 avril prévoit l’expérimentation d’une phase jaune sur le feu piéton de type R12, destinée à identifier la phase dite « de dégagement » pendant laquelle les piétons n’ont plus le droit de s’engager sur la chaussée mais ceux déjà engagés peuvent terminer leur traversée.

L’objectif du dispositif expérimenté est d’améliorer la sécurité des piétons qui abordent une chaussée, en améliorant la compréhension du temps de dégagement par les automobilistes et le respect du rouge par les piétons.

Cette expérimentation sera mise en place sur plusieurs sites en agglomération des communes de Metz, Nancy, Nantes, Nice, Strasbourg, Toulouse et Versailles. Le dispositif est expérimenté pour une durée de deux ans.

Les caractéristiques de la signalisation expérimentée, ses modalités d’évaluation et les conditions de réalisation, au regard de la sécurité et de la circulation routières, sont fixées en annexe de l’arrêté.

Le suivi de ces expérimentations donne lieu à l’établissement d’un rapport d’évaluation. Le rapport final est transmis à la déléguée à la sécurité routière et à la directrice des mobilités routières dans un délai de trois mois précédent la fin de la période d’expérimentation.