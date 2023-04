Retrouvez l'essentiel de l'actualité du 22 au 28 avril sur les thématiques qui concernent les ingénieurs et les techniciens des collectivités territoriales : environnement, déchets, transports...

Grosse chaleur – Quelle sera la place de la chaleur renouvelable dans la PPE attendue cet été ? Pour les acteurs de la filière, cités notamment par Batiweb, cette PPE est celle de « la dernière chance » pour une énergie qu’ils considèrent comme « la grande oubliée » des enjeux énergétiques. Ils en appellent donc à un grand Plan Marshall pour viser les 54% de part de renouvelable dans la production thermique. Selon les professionnels, alors que la chaleur représente la moitié de l’énergie consommée en France, les énergies renouvelables et de récupération ne constituent aujourd’hui que 23% de la consommation totale de chaleur. Pour espérer mieux, la filière a ciblé quelques leviers : valorisation de la chaleur fatale industrielle, lancement d’un plan national géothermie, création de réseaux de chaleur dans les communes de plus de 10 000 habitants ou instauration de stratégies territoriales de chauffage dans les documents d’urbanisme [lire aussi notre article].

Sources d’énergie – Comme l’indique le site du ministère de l’Economie et des Finances, la France a présenté à la Commission européenne une mise à jour de son plan de relance et de résilience axée sur le volet de la transition énergétique. Objectif : percevoir 2,3 milliards de subventions supplémentaires de l’instrument REPowerEU au bénéfice de la décarbonation de l’industrie et de la rénovation énergétique des bâtiments. Cela devrait notamment permettre de soutenir des projets de développement et de production d’hydrogène pour la mobilité et de gonfler les enveloppes du dispositif MaPrimeRénov’ et des appels à projets Résilience 1 et 2 pour les bâtiments de l’Etat. La Commission européenne a deux mois pour valider ou non cette mise à jour.

Sinistre de la santé – Une étude menée par l’ARS Ile-de-France a montré la présence de polluants organiques persistants dans l’environnement urbain. Environnement Magazine précise qu’on les trouve –au-delà des normes – en particulier dans les sols et les œufs de poulaillers domestiques. Les trois familles de polluants organiques (dioxines, furanes et PCB) sont classées comme cancérigènes. La Ville de Paris a donc lancé des investigations pour identifier l’origine de cette pollution et à évaluer les dysfonctionnements éventuels d’installations contrôlées, telles que les incinérateurs franciliens par exemple.

Vents favorables – Après un sommet européen sur l’éolien en mer du Nord, France Info a interrogé Alexandre Roesch, délégué général du Syndicat des énergies renouvelables, pour évaluer cette technologie. Malgré le constat du retard pris par la France dans ce secteur, le délégué général insiste sur le potentiel français capable, selon lui, de décupler le nombre d’éoliennes en mer du nord. Il faudrait, pour cela, attirer plus de financements puisque la technologique, elle, serait mature et maitrisée. Sans opposer éolien en mer et terrestre, Alexandre Roesch souligne aussi la grande capacité de production d’énergie de la première, basée notamment sur la fréquence des vents et de la possibilité d’installer des éoliennes plis grandes et plus puissantes.

1000 km à pied – On connaît les premiers lauréats de l’appel à projets « Sentiers de nature » [lire aussi notre article]. Actu Environnement précise ainsi que neuf projets ont été retenus pour créer ou restaurer 1000 km de sentiers en plaine, dans des collines ou sur des plateaux. Le programme est doté d’une enveloppe globale de 10 millions d’euros. Cinq projets sont déjà entamés grâce à l’appui technique du Cerema. Ces sentiers visent notamment à valoriser des milieux aquatiques, la biodiversité et du patrimoine, ou encore lutter contre l’érosion de berges. L’appel à projets est ouvert jusqu’en octobre 2024.

Train de vie – Selon un sondage Harris Interactive pour le Réseau Action Climat, cité notamment par Ouest-France, le prix des billets de train est le frein principal pour une majorité des Français (58%). Autre critique formulée : les retards à répétition. Et pourtant, l’image de ce mode de transport reste positive puisque ne nombreux Français le trouvent rapide (88%), écologique (87%) et sûr (87%) [lire aussi notre article].

Et aussi…

La loi régissant la fusion des filières REP emballages ménagers et papier a été publiée au Journal officiel [Legifrance] ;

En 60 ans, 70% des haies ont disparu. Et le phénomène se poursuit [20 Minutes] [lire aussi notre article] ;

La région Grand Est investit dans les véloroutes [DNA].