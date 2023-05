Contraventions prévues par le code pénal (1) : cadre juridique applicable à l’agent de police municipale

[Fiches pratiques de la police territoriale] Compétences

Publié le 09/05/2023 • Par Cécile Hartmann • dans : Fiches pratiques de la police territoriale

Les compétences d'attribution de l'agent de police municipale pour verbaliser les contraventions au code pénal relèvent de textes codifiés dans le code de la sécurité intérieure et dans le code de procédure pénale (articles 21, R.15-33-29-3, L.511-1 et R.511-1).

Cadre juridique prévu pour les missions des agents de police municipale par le code de sécurité intérieure

Code de la sécurité intérieure, article L.511-1 (loi n° 2021-646 du 25 mai 2021) – extrait

« Sans préjudice de la compétence générale de la police nationale et de la gendarmerie nationale, les agents de police municipale exécutent, dans la limite de leurs attributions et sous son autorité, les tâches relevant de la compétence du maire que celui-ci leur confie en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques.

Ils sont chargés d’assurer l’exécution des arrêtés de police du maire et de constater par procès-verbaux les contraventions auxdits arrêtés. Sans préjudice des compétences qui leur sont ...

[90% reste à lire] Article réservé aux abonnés Club Prévention-Sécurité E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Testez notre Offre Découverte Club Prévention-Sécurité pendant 30 jours J’en profite