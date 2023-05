[Fiches pratiques de la police territoriale] Législation-Réglementation-Jurisprudence

Les contraventions soumises à la procédure de l’amende forfaitaire (3) : le code rural et de la pêche maritime

Publié le 04/05/2023 • Par Cécile Hartmann • dans : Fiches pratiques de la police territoriale

La présente fiche expose les contraventions prévues par le code rural et de la pêche maritime qui relèvent de la procédure de l'amende forfaitaire en application de l'article R.48-1/I-4° du code de procédure pénale modifié la dernière fois par le décret n° 2023-227 du 30 mars 2023. Compte tenu des compétences d'attribution des agents de police municipale et des gardes champêtres, seules les infractions relatives aux chiens catégorisés et à l'identification des animaux carnivores sont plus détaillées. Le contenu de l'article R.48-1/I-4° est reproduit en fin de fiche.

