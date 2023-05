[Fiche Finances] Finances

Les monnaies locales complémentaires

Alors que les monnaies locales se sont fortement développées en France, elles demeurent un instrument largement méconnu par les citoyens. Elles sont pourtant susceptibles de répondre à de nombreux enjeux contemporains : la promotion des circuits courts et du commerce de proximité, la transition écologique, le développement du lien social, etc. Aussi, les collectivités territoriales peuvent jouer un rôle déterminant pour les accompagner et soutenir leur essor, à l’heure où des perspectives se dessinent pour que leur impact dans les territoires s’affirme encore davantage.

