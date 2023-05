[Fiche Finances] Finances

La TVA dans le monde local : quelques enseignements des premières années

Publié le 09/05/2023

R. Villalon / AdobeStock

En l’espace de cinq ans, l’État a transféré aux collectivités plus d’un quart de sa principale recette fiscale, l’une des plus dynamiques, la TVA. Quels sont les avantages et les risques de cet afflux du point de vue des collectivités ?

Christian Escallier Directeur général du cabinet Michel Klopfer