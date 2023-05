[Fiche Finances] Comptabilité

Pourquoi certifier les comptes des collectivités ? (1)

Publié le 15/05/2023 • Par Auteur associé • dans : A la Une finances, Actu experts finances, Fiches Finances, France

Boris Zerwann - Adobe Stock

La loi portant nouvelle organisation territoriale de la République a instauré une démarche d’expérimentation de la certification des comptes. La première partie de cette fiche présente le principe de la certification et son intérêt. La seconde partie s’arrêtera sur le niveau de fiabilité actuel des comptes des collectivités, les progrès possibles et nécessaires en la matière et posera la question de savoir qui doit certifier.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Comptabilité publique

Finances locales

Alain Pérelstein Consultant en management public