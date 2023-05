Polluants éternels : le scandale qui inquiète les collectivités

Environnement

Publié le 03/05/2023 • Par Olivier Descamps • dans : France

La publication, fin février, d’une carte identifiant, en France, des centaines de sites contaminés par des polluants éternels (PFAS) inquiète riverains et élus locaux. Les réponses européenne, française et locales émergent… à la vitesse de l’escargot.

Les élus sont sur les nerfs. Totalement démunis. « La mairie souhaite rester anonyme sur ce contact avec vous », prévient le premier édile d’une commune dans laquelle un industriel a récemment été pointé du doigt pour les pollutions qu’il engendre.

Pas question d’affoler les populations. Pas question non plus de se brouiller avec une entreprise qui a le sort du territoire entre les mains. Ici, tout le monde en dépend plus ou moins. Le plus commode pour une collectivité rurale touchée est de faire l’autruche le plus longtemps possible. Tout en promettant de mettre la question à l’ordre du jour et d’exiger au plus vite « une information fiable de manière à répondre, en toute transparence, aux questions de la population ». En cause, les PFAS (per- and polyfluoroalkyl substances), aussi qualifiées de polluants éternels car ils ne se dégradent pas naturellement.

Cartographie européenne

Développés au milieu du XXe siècle pour leurs propriétés antiadhésives et imperméabilisantes, on trouve aujourd’hui plus de 10 000 composés apparentés PFAS dans les mousses anti-incendie, pesticides, emballages alimentaires, textiles techniques et autres appareils de cuisson.

« Leur utilisation est ...