[édito] Salaires

Publié le 28/04/2023 • Par Romain Mazon • dans : France

C’est l’argument massue du gouvernement, celui qui "plie le match" quand l’interlocuteur persiste à demander pourquoi l’âge de départ en retraite doit être repoussé en France : "Nos voisins européens l’ont fait ! L’Allemagne l’a fait !" Ah, le modèle allemand…

C’est l’argument massue du gouvernement, celui qui « plie le match » quand l’interlocuteur persiste à demander pourquoi l’âge de départ en retraite doit être repoussé en France : « Nos voisins européens l’ont fait ! L’Allemagne l’a fait ! » Ah, le modèle allemand… Depuis les années 2000, il est l’exemple à citer pour peu qu’on veuille passer pour responsable et raisonnable en politique.

Hiatus

On parie pourtant que ni Bruno Le Maire, le ministre de l’­Economie, ni Stanislas Guerini, le ministre de la Transformation et de la fonction publiques, ne vont revendiquer comme modèle l’accord négocié le 22 avril, après de longues semaines de conflits, entre l’Etat allemand et les syndicats de la fonction publique : 5,5 % d’augmentation à partir de 2024 et versement, en 2023, en plusieurs tranches, d’une prime compensant l’inflation à hauteur d’un montant total de 3 000 euros.

Le 11 avril, Stanislas Guerini se disait ouvert à des discussions salariales sur les entrées de grille et ne fermait pas la porte à une revalorisation du point d’indice. On mesure le gap qui nous sépare du « modèle allemand ». Et le hiatus entre les discours, qui louent l’engagement des agents publics, et leur traduction monétaire. Or, rappelle le think tank Le Sens du service public, « cantonner la politique salariale à la maîtrise des dépenses publiques témoigne de l’absence de politique RH et n’offre ni visibilité aux employeurs publics, ni un contrat de confiance aux agents publics ».

Attractivité

Sur ce point, le récent rapport de l’OCDE sur les moyens de renforcer l’attractivité de la fonction publique en France (*) semble terriblement daté. Avec une inflation à plus de 7 %, les valeurs d’intérêt général et de service au public, proposées comme critères de séduction, ne compensent plus la faiblesse relative des salaires du secteur public et n’attirent plus les jeunes. En France, le minimum de traitement dans la fonction publique devait être revalorisé le 1er mai afin que les fonctionnaires les moins bien payés ne touchent pas moins que le Smic. C’est, à ce jour, notre modèle.