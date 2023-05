Handicap : légère augmentation des places en Sessad depuis 2015

Indicateurs

Publié le 02/05/2023 • Par Jérémy Fichaux • dans : Actu Santé Social

Mis en place en 1989, les services d'éducation spécialisée et de soins à domicile (Sessad) doivent apporter un soutien aux enfants et adolescents handicapés, âgés de 0 à 20 ans. Combien de places comptaient les territoires en 2020 ? Comment le taux d'accueil a-t-il évolué depuis 2015 ? On fait le point.

Mis en place par décret depuis le 27 octobre 1989, les services d’éducation spécialisée et de soins à domicile, communément appelés « Sessad », visent à apporter un soutien spécialisé aux enfants et aux adolescents handicapés, âgés de 0 à 20 ans, dans leur milieu ordinaire de vie et d’éducation ainsi qu’à leurs familles. Chaque service est adapté aux besoins de ces jeunes et comprennent des moyens médicaux, paramédicaux, psychosociaux, éducatifs et pédagogiques.

Alors que la Conférence nationale du handicap a eu lieu le 26 avril 2023, « La Gazette » s’est intéressée au nombre de places disponibles pour les enfants et les adolescents au sein des Sessad durant l’année 2020.

De manière générale, il existe très peu de places dans ces Sessad. En effet, elles ne dépassent pas les sept places pour 1 000 habitants sur l’ensemble du territoire. Et, selon les départements, le taux d’accueil de ces jeunes en situation de handicap n’est pas hétérogène.

C’est en Guadeloupe que la capacité d’accueil des jeunes en Sessad est la plus importante, avec 6,69 places pour 1 000 habitants de cette tranche d’âge. Le département d’outre-mer est suivi par la Vienne (6,28 places pour 1 000 hab.), la Corrèze (5,95 pour 1 000 hab.), la Martinique (5,85 places pour 1 000 hab.) et le Doubs (5,70 places pour 1 000 hab.).

De l’autre côté du tableau, l’Eure-et-Loir est le territoire comptabilisant le moins de places avec 1,27 place pour 1 000 habitants. Suivent ensuite l’Aude (2,14 places pour 1 000 hab.), la Seine-Saint-Denis (2,17 places pour 1 000 hab.), le Val-de-Marne (2,18 places pour 1 000 hab.) et l’Allier (2,29 places pour 1 000 hab.).

Le nombre de places en hausse

Bien qu’il y ait très peu de places au sein des Sessad aujourd’hui, la situation était encore plus compliquée hier. Depuis 2015, la capacité d’accueil a augmenté dans 76 départements. Au total, cinq collectivités territoriales recensent une augmentation de plus de 50 % : Martinique (+ 72,06 %) ; Haute-Vienne (+ 69,35 %) ; Tarn-et-Garonne (+ 61,36 %) ; Pas-de-Calais (+ 52,73 %) ; Corrèze (+ 52,56 %).

Seuls 22 départements enregistrent une baisse en cinq ans. En tête : la Côte-d’Or (- 47,45 %), l’Allier (- 42,75 %), l’Eure-et-Loir (- 36,50 %) et la Haute-Loire (- 19,02 %). Comment expliquer ce recul ? La pénurie de main-d’œuvre dans cette branche pourrait expliquer à la fois la baisse du nombre de places dans certains départements, mais aussi la légère augmentation enregistrée depuis 2015 dans les autres.

