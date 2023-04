Quartiers de reconquête républicaine : cinq ans après, quel bilan tirer ?

Sécurité publique

Publié le 27/04/2023 • Par Pierre Garcia • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité, France

Près de cinq ans après l’instauration des premiers quartiers de reconquête républicaine, en septembre 2018, la Cour des comptes a rendu publiques, ce mercredi 26 avril, ses observations définitives sur ce dispositif.

Un bilan globalement positif mais une évaluation des besoins à perfectionner. C’est le constat qui ressort à la lecture du bilan sur les quartiers de reconquête républicaine, publié le 26 avril par la Cour des comptes. La juridiction commence en effet son rapport en louant l’intérêt de la police de sécurité du quotidien (PSQ), cette doctrine initiée en 2017 au début du premier quinquennat d’Emmanuel Macron et visant à déconcentrer la prise de décision et à favoriser une approche partenariale. Elle estime, en outre, que cette PSQ a « tiré les enseignements de l’échec de la police de proximité entre 1995 et 2003 ».

La juridiction revient aussi sur le déploiement de moyens supplémentaires dans les 62 quartiers de reconquête républicaine (QRR) : 1 089 agents de police nationale et 60 ...

