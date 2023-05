Pour l’eau, la priorité est de finaliser les transferts de compétences

Solidarité face à la sécheresse, renforcement des investissements, amélioration de la qualité : la gestion intercommunale est nécessaire pour répondre aux enjeux qui pèsent sur la ressource en eau.

Par Sébastien Martin, président d’Intercommunalités de France

Finaliser les transferts de compétence aux communautés de communes est une priorité qui aurait pu être mieux affirmée lors de la présentation du plan Eau par le président de la République à Savines-le-Lac le 30 mars.

La loi Ferrand-Fesneau (2018) a ouvert aux communautés de communes la possibilité de reporter le transfert des compétences eau potable et assainissement au plus tard le 1er janvier 2026. Actuellement, 48 % des intercommunalités sont déjà compétentes pour l’eau potable et 56 % pour l’assainissement collectif, représentant plus de 80 ...