9 conseils pour mener un projet de récupération des eaux de pluie

Conscientes qu’une bonne gestion des eaux de pluie est aujourd’hui un enjeu majeur pour lutter contre les risques d’inondation ou maîtriser la ressource en eau, les collectivités sont montées en compétence. Et il est important de bien connaître toutes les techniques pour en optimiser la récupération.

cet article fait partie du dossier

Quelle gestion des eaux pluviales ?

1. Appréhender les avantages de l’eau de pluie

« Les eaux de toiture non accessibles au public sont de meilleure qualité qu’une eau chlorée, avec un pH assimilable par les plantes », assure Jacques-Albert Roussel, président de Kipopluie, entreprise de gestion et stockage d’eau de pluie. Les usages de l’eau de pluie pour une collectivité sont nombreux : arrosage d’espaces verts, nettoyage haute pression d’outils, machines et voitures, alimentation des balayeuses, désherbeuses thermiques, toilettes publiques ou bâtiments publics, etc.





2. Élaborer un diagnostic en amont et dimensionner les équipements

Il faut dimensionner un système de ...