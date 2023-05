« Le CSTB a une approche globale, systémique »

Le Centre scientifique et technique du bâtiment est un partenaire privilégié des collectivités locales. Comment l’établissement public les accompagne-t-il ? Explications avec sa directrice générale déléguée, Sylvie Ravalet.

Quel est le rôle du CSTB auprès des collectivités ?

Le CSTB a pour mission de créer et de partager de la connaissance. Nous accompagnons l’innovation et valorisons et sécurisons la performance des produits, systèmes, ouvrages et projets urbains. Pour les collectivités, nos approches sont assez diversifiées. Concernant nos actions de recherche et d’expertise, nous pouvons répondre à des appels d’offres ou nouer des contrats de recherche ou de coopération public-public. Dans le cadre de nos échanges, nous allons auprès d’elles pour connaître leurs projets, d’autres viennent nous voir et, avec certaines, nous avons des partenariats qui peuvent se renouveler dans ...