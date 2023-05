Webinaire - 9 juin 2023

Crise énergétique : quelle stratégie d’achat adopter ?

Par La Rédaction • dans : Actualité Club finances, Actualité Club Techni.Cités, France

sommart - Adobe Stock

Comment se positionner, dans les prochaines semaines et mois, s'agissant de ses achats d'énergie ? Quels outils utiliser ? Comment faire baisser les consommations, et la facture ? Notre webinaire répondra à ces questions, et aux vôtres, le 9 juin : inscrivez-vous librement !

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Achats publics

Energie - air - climat

Energies renouvelables