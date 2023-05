Une préparation locale au concours de policier municipal

Emploi

Publié le 04/05/2023 • Par Maud Parnaudeau • dans : Actu experts prévention sécurité, Innovations et Territoires, Toute l'actu RH

La ville d'Argenteuil, dans le Val-d'Oise, a mis sur pied une formation inédite pour encourager les demandeurs d’emploi à devenir policiers municipaux dans ses rangs. Découverte.

Le 11 mai auront lieu les épreuves écrites du concours de gardien de police municipale. Parmi les candidats, neuf auront suivi une préparation particulière, montée par la ville d’Argenteuil, Pôle emploi et le CMQ sécurité porté par Cergy Paris université. Ce programme de formation inédit permettra, espère Chems Akrouf, directeur de la sécurité et de la prévention de la ville, « d’apporter une réponse à la course aux policiers municipaux », qui conduit les agents concernés à « faire jouer la concurrence à outrance ».

Afin de mettre fin à ce « mercato infernal », la ville a eu l’idée d’aller chercher des volontaires, dans le vivier des demandeurs d’emploi locaux, pour les amener jusqu’au concours, tout en leur faisant faire passer les qualifications nécessaires à l­’exercice des métiers de ...