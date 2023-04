Investissements

Plan prévisionnel d’investissements : un gouvernail politique dans la tempête

Publié le 26/04/2023 • Par Clémence Villedieu • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

zenzen - Adobe Stock

Les collectivités ne peuvent pas aujourd’hui évaluer le coût de sortie d’un projet d’investissement. Pour autant, pour ne pas naviguer à vue, elles élaborent et détaillent leur plan prévisionnel d’investissements (PPI). Et par une négociation renforcée entre techniciens et élus, les collectivités ajustent les évolutions pluriannuelles de leurs ambitions aux réalités financières.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Budgets

Finances locales

Investissement local