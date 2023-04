Feuille de route d’Elisabeth Borne : ce qui attend les collectivités

Politique

Publié le 26/04/2023 • Par Romain Gaspar • dans : A la une, France

Élisabeth Borne a détaillé, mercredi 26 avril 2023, la feuille de route gouvernementale pour les cent prochains jours. Au-delà du report de la loi immigration, elle a annoncé de nombreuses mesures législatives ou règlementaires et des concertations qui concernent les collectivités. Tour d'horizon.

Etat et collectivités locales

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Elisabeth Borne a dévoilé, mercredi 26 avril, lors d’une conférence de presse à la sortie du conseil des ministres, la feuille de route gouvernementale et l’agenda législatif pour les « cent jours d’apaisement et d’action » jusqu’au 14 juillet décrétés par Emmanuel Macron lors de son allocution télévisée.

Le mot d’ordre de la Première ministre est clair : « Je souhaite accélérer la mise en œuvre des engagements du président de la République. Nous entrons dans une nouvelle phase d’action ».

« Cette feuille de route est une main tendue à toutes les bonnes volontés », a-t-elle poursuivi. Son objectif est d’échanger le plus en amont possible avec les oppositions en dehors du Rassemblement national et de la France insoumise pour ...