Aide à domicile : « Nous avons de nombreux dispositifs à proposer, mais jamais de financements pérennes »

Publié le 26/04/2023 • Par Laure Martin • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, France

Directeur du développement et de la qualité au sein de l’Union nationale des ADMR, réseau associatif national de service à la personne, Jérôme Perrin plaide pour que davantage de dotations globales soient attribuées aux services à domicile. Elles permettraient une plus grande flexibilité organisationnelle afin d’œuvrer au maintien de l’autonomie des personnes âgées et à la responsabilisation des aides à domicile.

