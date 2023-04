Orchestres et opéras : appel aux collectivités pour sortir de la crise

[Opinion] Musique

Publié le 26/04/2023 • Par Auteur associé • dans : Actualité Culture, France, Opinions

Orchestres et maisons d'opéras traversent des turbulences sans précédent, marquées par l'accumulation de difficultés depuis plusieurs années. Les présidents des organisations professionnelles de ce secteur appellent les collectivités à s'impliquer aux côtés de l'Etat dans la sortie de crise.

Catherine Morin-Desailly, présidente de l’Association française des orchestres, Patrick Thil, président de la Réunion des opéras de France, Aline Sam-Giao, présidente des Forces musicales

Depuis la reconstruction des politiques musicales en Europe dans l’après-guerre, grâce aux financements publics et à l’implication des collectivités territoriales, orchestres et opéras ont réinventé sans cesse leurs pratiques, avec une ligne constante : excellence, diversité et élargissement des programmes, de la recréation d’œuvres anciennes à la création contemporaine, dialogue avec tous les publics, dans tous les territoires.

Cela est profondément menacé aujourd’hui en raison d’une crise conjoncturelle, consécutive à la succession d’événements depuis le Covid, crise énergétique, inflation, majoration du point d’indice dans la fonction publique ; et d’une crise structurelle, consécutive à une fragilisation des politiques musicales depuis des décennies. Les subventions de l’Etat et des collectivités territoriales stagnent ou diminuent. Par ailleurs, les collectivités sont fragilisées du fait de la baisse de leurs ressources fiscales, mise en regard avec leur obligation d’assumer des charges croissantes. Les budgets de nos maisons subissent une érosion dramatique qui met en péril leur capacité à répondre à tous les enjeux de notre époque. Les déficits se creusent, les impasses budgétaires conduisent à réduire les programmations, voire à suspendre une partie de l’activité, des postes sont gelés, les tensions sociales s’accroissent.

Les institutions musicales ont développé leurs recettes propres, qu’elles proviennent de la billetterie, du produit des ventes de concert auprès des salles qui les accueillent en diffusion ou du mécénat. Elles ne peuvent pas aujourd’hui faire davantage, sauf à compromettre leurs missions de service public et, notamment, l’accessibilité sur l’ensemble du territoire au plus grand nombre (jeunes, personnes sans emploi, en situation d’exclusion, etc.).

Inquiets de ces évolutions, nous appelons depuis plusieurs années Etat, collectivités et professionnels à réfléchir au devenir de ce secteur, qui a su profondément se renouveler dans ses missions et s’ouvrir à toujours plus de publics. Le ministère de la Culture s’est engagé publiquement à travailler à la rédaction et à la diffusion d’un nouveau pacte symphonique et lyrique, destiné à faire l’objet d’un accord entre l’Etat, les collectivités territoriales et les professionnels. Nous en attendons un discours résolu sur l’importance de la culture, notamment de la musique classique lyrique, symphonique et de la danse, au service de la vie culturelle de notre pays.

Nous appelons donc les collectivités, essentielles au succès d’une politique musicale forte, à contribuer activement à la conception de ce document, qui doit constituer une opportunité précieuse pour l’ensemble des parties prenantes, à poursuivre leurs efforts pour maintenir et développer une offre musicale professionnelle de qualité sur tous les territoires au service des habitants, et à se mobiliser à nos côtés pour demander au gouvernement le renforcement des méthodes de concertation territoriale, notamment par des conférences budgétaires réunissant l’ensemble des partenaires pour mobiliser les moyens nécessaires.

Nous voulons être confiants dans la capacité que nous aurons, ensemble, de renforcer une politique musicale qui fait l’âme de notre pays.