Pompiers volontaires : pourquoi de telles difficultés à recruter ?

Alors que les volontaires représentent une large majorité des effectifs de sapeurs-pompiers, les problématiques de recrutement sont de plus en plus inquiétantes. Le point avec cet article publié par The Conversation.

Pauline Born Doctorante en Sciences de l'Éducation, Université de Bourgogne – UBFC