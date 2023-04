Accueil

Inclusion numérique : une feuille de route pour actualiser la stratégie nationale

Inclusion numérique : une feuille de route pour actualiser la stratégie nationale

Publié le 25/04/2023 • Par Laura Fernandez Rodriguez • dans : France

« France numérique ensemble », la proposition de feuille de route du gouvernement sur l’inclusion numérique, a été présentée vendredi 21 avril 2023 par le ministre délégué chargé de la Transition numérique et des télécommunications, Jean-Noël Barrot. Parmi les engagements, soumis à la concertation pendant un mois, figurent la création d'un fonds d'ingénierie et la désignation d'une collectivité cheffe de file par territoire, la structuration d'une filière professionnelle et un pilotage par la donnée au service de cette politique publique.

