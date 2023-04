Comment faire en sorte que les collectivités respectent leur obligation de publier sur leur site internet des devis modèles des opérateurs funéraires ?

Funéraire

Publié le 25/04/2023 • Par Léna Jabre • dans : Réponses ministérielles, Réponses ministérielles prévention-sécurité

Réponse du ministère de l’Intérieur et des outre-mer : La loi du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire a instauré un modèle de devis pour les prestations funéraires, prévu par l’article L. 2223-21-1 du Code général des collectivités territoriales.

L’arrêté du 23 août 2010, modifié par l’arrêté du 3 août 2011, est venu définir une terminologie commune permettant de faciliter la comparaison des tarifs pratiqués par les différentes entreprises de pompes funèbres. Ce modèle de devis est en vigueur depuis le 1er janvier 2011 et permet aux familles d’organiser les obsèques de leurs proches dans une plus grande transparence des prix et des pratiques commerciales.

Dès le 20 décembre 2010, une circulaire présentait aux préfets les nouvelles dispositions relatives aux devis type et détaillait les modalités possibles de consultation des devis dans les communes. Le 15 mars 2013, une circulaire relative aux modèles de devis et aux contrôles dans le secteur funéraire est venue mettre en place un dispositif d’information des élus et des professionnels précisant en cas de manquement, les modalités de sanction des opérateurs funéraires.

L’article 15 de la loi du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures a rendu obligatoire le dépôt de devis pour les opérateurs funéraires, auprès des communes où ceux-ci sont situés, ainsi qu’auprès de celles de plus de 5 000 habitants situées dans le département d’implantation.

La loi du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale a renforcé les obligations des communes en prévoyant que ces devis doivent être publiés sur le site internet des communes de plus de 5 000 habitants.

Une fiche pratique présentant les évolutions en matière de droit funéraire a été diffusée aux préfets. S’il est important que cette obligation renforcée, entrée en vigueur depuis le 1er juillet 2022, puisse être appliquée sur l’ensemble du territoire national, il convient de laisser un temps d’adaptation aux communes afin qu’elles se l’approprient.

