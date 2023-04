Comment obtenir un crédit instantanément avec Younited Credit ?

Publié le 25/04/2023 • Par Auteur partenaire • dans : Contenu partenaire

Obtenir un crédit peut être une affaire de longue haleine. Malheureusement, le besoin de trésorerie pour effectuer des travaux, financer l’achat d’un véhicule ? Ou d’un autre bien de consommation, ne peut pas toujours attendre. C’est là qu'intervient Younited Credit, une nouvelle licorne française proposant un financement rapide et novateur.

Le prêt simplifié : qu’est-ce que c’est ?

Même si vous n’avez pas besoin d’une grande somme, dans une banque classique, la procédure pour un prêt à la consommation ou l’achat d’un véhicule prend du temps. Avec son offre de microcrédit rapide à des taux concurrentiels, Younited Credit rebat les cartes. Elle met à votre disposition un simulateur de crédit dans lequel compléter votre dossier. Votre profil personnel et votre situation financière sont immédiatement étudiés pour vous donner une réponse de principe instantanée. Les frais et taux sont clairement annoncés.

L’offre de financement vous convient ? Envoyez vos documents justificatifs via l’espace de dématérialisation sécurisée, puis paraphez avec le module de signature électronique. Une réponse définitive vous est alors transmise sous 24 heures. Si votre dossier est accepté, les fonds sont immédiatement débloqués.

La technologie au service de la réactivité

La seule plateforme de prêts aux particuliers en Europe disposant de son propre agrément d’Établissement de crédit, Younited Credit possède également un agrément délivré par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution. Cette entreprise a mis au point une API bancaire capable de se connecter à votre banque pour un transfert de données sécurisé. Grâce à sa plateforme unique, mais aussi à un système d’authentification forte DSP2, elle allie parcours client agréable et étude rapide des dossiers.

Cela permet aux particuliers de financer facilement des projets nécessitant entre 1 000 et 50 000 euros pour un remboursement échelonné entre 6 et 84 mois. Plateforme novatrice, Younited Credit mise sur la transparence et affiche sans détour les informations sur la provenance des fonds. Il s’agit d’investisseurs privés mettant leur trésorerie à disposition des projets présentés sur Younited Credit. Les équipes Younited Credit se tiennent à disposition des utilisateurs pour répondre à toutes leurs questions. Déjà 1 million de consommateurs ont obtenu un prêt grâce à ce nouvel acteur du crédit.

Avec Younited Credit, le microcrédit et le financement de projets personnels se font simples et instantanés. En combinant une interface de demande en ligne à l’utilisation instinctive à une solution technologique innovante et sécurisée, cet établissement s’impose comme un partenaire d’avenir pour tous.