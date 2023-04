CFE : baisse des impôts de production, quels impacts pour les intercos ?

Indicateurs

Publié le 27/04/2023 • Par Jérémy Fichaux • dans : Actualité Club finances, France

En 2021, la baisse des impôts dits "de production" pour les entreprises a entraîné une réduction de moitié des valeurs locatives des établissements industriels. Cette mesure a modifié les cotisations foncières d'entreprises perçues par les intercos. A quelle niveau cette décision a-t-elle touché les collectivités ? Eclairage de Pierre-Olivier Hofer, consultant en finances locales au cabinet de conseil Exfilo.

Sous le gouvernement de Jean Castex, en début d’année 2021, un plan de relance avait été annoncé afin de soulager les entreprises après l’année difficile traversée à cause du Covid. Ce plan de relance de 100 milliards d’euros comprenait une baisse des impôts dits « de production » de 10 milliards d’euros, votée lors de la loi de finances 2021.

Parmi ces 10 milliards d’euros, trois milliards étaient consacrés par l’exécutif à la division par deux des valeurs locatives sur les établissements industriels. Si cela a été une aubaine pour les entreprises, cette mesure a modifié les ressources des collectivités territoriales. En effet, en l’espace d’un an, entre 2020 et 2021, le montant total de la cotisation foncière des entreprises (CFE) a diminué dans 96 % des intercommunalités. « Je ne suis pas surpris par cette baisse, constate Pierre-Olivier Hofer, consultant en finances locales et directeur associé du cabinet de conseil Exfilo. Cette réduction des valeurs locatives par deux l’explique certainement. » Si les intercos craignent une baisse plus importante de leur impôt, l’expert assure « qu’il n’y a pas eu d’effet Covid ».

Nous nous intéressons, ici, à la différence perçue des montants des CFE des intercos entre l’année 2020 et 2021, autrement dit, nous observons comment la réduction par deux de la valeur locative des établissements industriels a agi sur cet impôt. Mais il faut noter que ce manque à gagner a été compensé en intégralité par l’Etat.

Des hétérogénéités selon les territoires

Bien qu’elle ait reçu le plus de CFE parmi les villes de 100 000 à 199 999 habitants, avec 45 millions d’euros en 2021, la communauté urbaine de Dunkerque a été la plus marquée par cette mesure. L’intercommunalité du Nord a enregistré une baisse de 40 % en l’espace d’un an. Dans la strate inférieure, 50 000 à 99 999 habitants, c’est le Gard rhodanien, deuxième bassin industriel de la région Occitanie, qui accuse la plus grande différence, avec 50 % de CFE en moins comparé à 2020. Toutes strates confondues, c’est la CC pays Rhin – Brisach, interco de 20 000 à 49 999 habitants, qui enregistre la plus importante diminution avec 60 %.

Si la grande majorité des intercos ont perçu moins de CFE des entreprises, quelques-unes font exception. Au total , 46 ont reçu plus de cotisations foncières d’entreprises en 2021 qu’en 2020. Leur point commun ? « Ce sont des territoires ruraux avec peu de tissu industriel », répond l’expert. En tête : la CC Drôme sud Provence (20 000 à 49 999 habitants) a enregistré une augmentation de 80 %. Elle est suivie de la CC des coteaux du val d’Arros, avec 54 % de CFE supplémentaire.

Découvrez la datavisualisation en plein écran sur notre plateforme Open Data Gazette.

A qui profite cette mesure ? La réduction de moitié des valeurs locatives des établissements industriels, en vigueur depuis 2021, ainsi que la compensation de l’Etat sont « autant de leviers fiscaux perdus par les collectivités ». Du coup, est-ce qu’elles ont modifié leur taux d’imposition l’année suivante ? « Avec un niveau d’inflation plus faible et avec peu de projets à financer après la crise sanitaire, les collectivités n’ont pas augmenté leur taux d’imposition en 2022 », assure l’expert. Un choix un peu moins certain aujourd’hui. « Dorénavant, les élus se mobilisent à cause de l’inflation qui bat des records, le coût de l’énergie, les projets à financer… » interpelle Pierre-Olivier Hofer. Le consultant du cabinet de conseil Exfilo est clair : « En 2023 et 2024, mais surtout en 2023, les hausses d’impositions seront inévitables ».