La cartographie des risques étoffe l’arsenal anticorruption

Commande publique

Publié le 09/05/2023 • Par Martin Delacoux • dans : Actu juridique, France

Avec la mise en place de la loi « Sapin 2 », la cartographie des risques de corruption devient un instrument incontournable pour les collectivités. La commande publique est un secteur particulièrement sensible.

Les services de la commande publique vont devoir s’habituer à voir leurs méthodes scrutées de près. En effet, les collectivités territoriales sont de plus en plus nombreuses à se lancer dans des cartographies des risques, l’une des huit mesures du dispositif « anticorruption » détaillées dans la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite « loi Sapin ».

Ce texte a rendu obligatoire cet instrument pour les grandes entreprises privées. Pour les collectivités, le cadre légal est plus flou, mais elles sont vivement encouragées à s’investir sur le sujet par l’Agence française anticorruption (AFA). « Pour construire un plan pertinent de lutte contre les atteintes à la probité, il faut être en capacité de ...