Les objectifs 2023 du Fonds d’inclusion dans l’emploi

Publié le 25/04/2023 • Par Léna Jabre • dans : Textes officiels santé social, TO non parus au JO

Les orientations pour l’année 2023 du Fonds d’inclusion dans l’emploi (FIE) en faveur des personnes les plus éloignées du marché du travail (parcours emploi compétences, contrats initiative emploi, insertion par l’activité économique, entreprises adaptées, groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification) ont été fixées dans une circulaire publiée le 24 avril.

Ainsi, les enjeux de l’année 2023 sont les suivants :

accompagner le secteur de l’insertion de l’activité économique (IAE) sur une année de consolidation avec le renforcement du pilotage et l’accompagnement des publics les plus éloignés de l’emploi ;

poursuivre la transformation des entreprises adaptées (EA) et faciliter les recrutements ;

orienter les contrats aidés vers les personnes les plus éloignées de l’emploi et vers les employeurs les plus insérants.

La circulaire précise notamment que pour poursuivre la transformation des entreprises adaptées (EA) et faciliter les recrutements, il faudra veiller à la mobilisation des services de l’État, des collectivités territoriales, des entreprises adaptées elles-mêmes et de leurs représentants tout au long de l’année 2023 sur les voies et moyens à engager pour faciliter les partenariats gagnant-gagnant avec les autres employeurs publics ou privés.