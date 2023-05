Accueil

Pauses kawa, road trip, porte-à-porte… la participation citoyenne se réinvente

Publié le 04/05/2023 • Par Clément Le Foll • dans : France, Innovations et Territoires

Fizkes / Adobestock

Afin de sensibiliser et de recueillir les témoignages des publics éloignés de la participation citoyenne, les municipalités vont à leur rencontre sur leurs lieux de vie. Les agents récoltent les avis des citoyens qui ne sont pas toujours informés de l’actualité locale et des démarches participatives en place. Les collectivités installent des ateliers dans l’espace public et interpellent ainsi les passants, ou "vont vers" de façon itinérante en camionnette.

